Le président Ilham Aliyev reçoit le ministre turc de l’Energie et des Ressources naturelles

Bakou, 21 décembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 21 décembre le ministre turc de l’Energie et des Ressources naturelles, Fatih Dönmez.

Le ministre Fatih Dönmez a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan au chef de l'État azerbaïdjanais. Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les salutations de son homologue turc et a demandé au ministre de lui transmettre les siennes.

Lors de l’entretien, il a été souligné que les relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie se développaient de manière continue dans tous les domaines, et il a été évoqué avec satisfaction que la coopération en matière d'énergie se poursuivrait comme dans les années précédentes.

Au cours de la conversation, l'importance des projets énergétiques globaux réalisés conjointement par l'Azerbaïdjan et la Turquie a été soulignée, et il a été déclaré que la visite du ministre Fatih Dönmez constituait une bonne occasion pour discuter des perspectives de développement de la coopération dans le domaine de l'énergie.

Il a été marqué que le 1er Forum de l'énergie Azerbaïdjan-Turquie à tenir à Bakou était une nouvelle plateforme pour étendre la coopération énergétique entre les deux pays, identifier de nouvelles orientations et discuter de projets concrets.