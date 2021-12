Covid-19 en Chine : la capacité de production annuelle de vaccin atteint 7 milliards de doses

Pékin, 22 décembre, AZERTAC

La capacité de production annuelle des entreprises chinoises de vaccin anti-Covid a atteint 7 milliards de doses. Les principaux fabricants de vaccin sont Sinopharm, Sinovac et CanSino.

Selon le Comité d'État pour la Santé, 2,69 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le pays jusqu'à présent. La Chine se classe au premier rang mondial pour le nombre de doses administrées à la population.

La Chine a jusqu'à présent livré plus de 1,8 milliard de doses de vaccin à plus de 100 pays et à plusieurs organisations internationales. Il est prévu d'envoyer 2 milliards de doses de vaccin anti-Covid à l'étranger cette année.