Le président Ilham Aliyev reçoit la ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine

Bakou, 23 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 23 décembre la vice-présidente du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine, Bisera Turkovic.

La ministre a transmis les salutations du président de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Sefik Dzaferovic au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de Sefik Dzaferovic et a demandé de lui transmettre les siennes.

Le président Ilham Aliyev a rappelé avec satisfaction sa récente rencontre avec le président de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Sefik Dzaferovic. Le président Ilham Aliyev a de nouveau salué le soutien de la Bosnie-Herzégovine à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et à son pays pendant la Guerre patriotique, le qualifiant d'indicateur important des liens d'amitié et de partenariat. Le président Ilham Aliyev a souligné que l'Azerbaïdjan, à son tour, soutenait la Bosnie-Herzégovine. Le chef de l’Etat a fait savoir que des villes, des villages, des monuments historiques et religieux avaient été détruits par les Arméniens lors d’une trentaine d’années d'occupation dans les territoires azerbaïdjanais libérés, évoquant de grands travaux de reconstruction et de restauration menés dans ces territoires.

La vice-présidente du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, Bisera Turkovic, a félicité le président azerbaïdjanais pour les grandes réalisations de son pays et s’est déclarée profondément impressionnée par le processus de développement.