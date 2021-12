Djeyhoun Baïramov : Le dialogue politique entre l'Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine se développe avec succès

Bakou, 23 décembre, AZERTAC

Les relations et le dialogue politique entre l'Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine se développent avec succès. Nous avons aussi des relations interparlementaires, a dit le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, lors d’un point de presse tenu à l'issue de la rencontre avec la vice-présidente du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine, Bisera Turkovic.

Le ministre a déclaré que la coopération dans les Balkans et le Caucase du Sud avait été discutée lors de la rencontre, ajouant que les parties avaient également convenu d'entamer des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Djeyhoun Baïramov s'est dit convaincu que les relations entre les deux pays dans la période post-pandémique seraient renforcées dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme et d’autres.