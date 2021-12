La première vice-présidente Mehriban Aliyeva présente ses vœux au président Ilham Aliyev pour son jubilé

Bakou, 24 décembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a présenté ses meilleurs vœux au président Ilham Aliyev pour son jubilé.

La première vice-présidente a partagé sur sa page Instagram officielle une publication à cet égard :

« Monsieur le président !

Aujourd'hui, comme des millions de citoyens azerbaïdjanais, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Nous vous remercions de nous avoir offert, au peuple azerbaïdjanais, un sentiment de fierté et d'unité nationales. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir réalisé le vœu et le rêve sacré que chaque azerbaïdjanais garde dans son cœur depuis de nombreuses années. Le peuple azerbaïdjanais est un peuple victorieux !

Les grandes choses ne se réalisent pas en un instant. La route vers toute réalisation historique est longue, complexe et difficile. Votre service historique consiste à ce que vous vous êtes engagé sur ce chemin et que vous l'avez parcouru avec honneur. Votre service sans précédent consiste à ce qu’au long de toutes ces années vous avez dirigé le pays et assuré la victoire du peuple azerbaïdjanais par vos décisions.

Votre force réside dans le fait qu’en poursuivant ce chemin vous avez réussi à gagner la confiance du peuple, et vous avez pu satisfaire les attentes du peuple en vous appuyant sur sa confiance et son amour. Votre service historique est que pendant toutes ces années, malgré toutes les difficultés, les pressions et les opinions parfois infondées et injustes, vous n'avez pas perdu un seul instant de votre foi, de votre espérance et de votre volonté. L'accomplissement d'une mission aussi grande que celle d'assurer l'intégrité territoriale de notre pays a été rendu possible grâce à votre volonté inébranlable.

Je sais que vous avez toujours cru en votre peuple. C’est cette croyance qui est la source de toutes les victoires personnelles que vous avez remportées et que vous remporterez.

Sincère merci à Vous !

A l'occasion de votre jubilé, permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu'à tout le peuple azerbaïdjanais, une longue vie, une excellente santé et la réalisation de tous vos vœux.

Votre chemin vers le succès se poursuit et il reste encore beaucoup à faire pour notre patrie.

Qu’Allah vous apporte la force et la patience ! Qu’Allah le Tout-Puissant vous protège ainsi que le peuple azerbaïdjanais sur ce chemin sacré !

Nous sommes fiers de vous et nous vous aimons beaucoup !

Mehriban Aliyeva », lit-on dans la publication de la première vice-présidente azerbaïdjanaise.