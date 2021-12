Evénements marquants de l’année 2021

Bakou, 30 décembre, AZERTAC

L'année 2021 a été écrite comme une nouvelle page brillante de l'histoire d'Azerbaïdjan. Malgré la profonde crise socio-économique dans le monde, le rythme du développement s'est maintenu dans de nombreux principaux domaines.

Grâce à la politique clairvoyante du président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, la victoire du Karabagh s'est renforcée sur le plan politique et diplomatique, la réputation internationale de notre pays s'est encore raffermie et les principaux objectifs ont été atteints. L'année 2021 a également été marquée par des travaux de reconstruction de grande envergure dans les territoires libérés.

L'AZERTAC présente par ordre chronologique les événements marquants de l'année.

Le 1er janvier. L'application de l’assurance maladie obligatoire a été lancée

Le 5 janvier. Le président de la République Ilham Aliyev a signé un décret portant déclaration de l’an 2021 Année Nizami Gandjavi en Azerbaïdjan

Le 11 janvier. Le président Ilham Aliyev a effectué une visite de travail à Moscou. Une réunion tripartite s’est tenue entre le président russe Vladimir Poutine, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian en marge de cette visite. Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le Premier ministre de la République d’Arménie, Nikol Pachinian, et le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont signé une déclaration commune. A l’issue de la réunion tripartite, le président russe, le président azerbaïdjanais et le premier ministre arménien ont fait des déclarations à la presse. Une rencontre bilatérale s’est tenue avec le président russe Vladimir Poutine.

Le 25 février. Cérémonie d'attribution des logements aux familles des martyrs et des mutilés de guerre dans le complexe résidentiel dans le bourg de Ramana de Bakou

Le 5 mars. Le Parti Nouvel Azerbaïdjan a tenu son 7e congrès. Le président azerbaïdjanais et président du Parti Nouvel Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est intervenu par visioconférence lors du congrès.

Le 20 mars. Le président Ilham Aliyev a allumé le bûcher festif dans la plaine de Djydyr et a présenté ses vœux au peuple à l’occasion de la fête de Novrouz.

Le 12 mai. Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture, a accueilli le festival de musique de Kharybulbul

Le 28 mai. La première pierre des travaux de restauration de la ville d’Aghdam a été posée. Le président Ilham Aliyev a participé à la cérémonie lors de laquelle il rencontré un groupe de représentants de la communauté régionale.

Le 29 mai. La station « 8 Novembre » du métro de Bakou a ouvert ses portes. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a pris connaissance des conditions créées à la station de métro.

Les 4-6 juin. Bakou a accueilli le Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1, sixième manche du championnat du monde de F1.

Le 15 juin. Le président turc Recep Tayyyip Erdogan a effectué une visite officielle à Choucha. L’Azerbaïdjan et la Turquie ont signé la Déclaration de Choucha sur les relations d’alliance. La Déclaration de Choucha a été signée par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont fait des déclarations à la presse.

Le 7 juillet. Le président Ilham Aliyev a signé un décret portant nouvelle division des régions économiques de la République d'Azerbaïdjan. Deux nouvelles régions économiques ont été créées en Azerbaïdjan - celles du Zenguézour oriental et du Karabagh.

Le 13 juillet. La conférence intermédiaire des ministres des affaires étrangères du Mouvement des non-alignés s’est tenue en ligne. Le discours du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a été présenté en visioconférence lors de la conférence.

Le 27 juillet. La Déclaration de Bakou a été signée entre les parlements azerbaïdjanais, turc et pakistanais.

Le 17 août. Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont posé la première pierre de l’Aéroport international de Latchine.

Le 29 août. Le complexe muséal du mausolée du grand poète azerbaïdjanais Molla Penah Vaguif, à Choucha, ayant subi des travaux de restauration et de reconstruction, a rouvert ses portes.

Le 29 août. Le plan général de la ville de Choucha a été présenté au président Ilham Aliyev et à la première dame Mehriban Aliyeva.

Le 30 août. Les Journées de la poésie de Vaguif ont été réorganisées par la Fondation Heydar Aliyev dans sa ville natale pour la première fois après la libération de Choucha.

Le 5-8 septembre. Les athlètes azerbaïdjanais ont remporté 14 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze aux XVIes Jeux paralympiques d'été. L’équipe d’Azerbaïdjan s’est classée à la dixième place parmi 163 pays.

Le 23 septembre. Le discours du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a été présenté en vidéo lors du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale de l’ONU.

Le 5 octobre. Le président Ilham Aliyev a posé la première pierre de la restauration de la ville de Djabraïl et a rencontré un groupe de représentants de la communauté régionale.

Le 18 octobre. La première pierre de la restauration de la ville de Fuzouli a été posée avec la participation du président Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva.

Le 20 octobre. Le Salon Rebuild Karabakh a ouvert ses portes aux visiteurs. 279 entreprises de 17 pays ont exposé leurs produits au salon.

Le 26 octobre. La cérémonie d’inauguration de l’Aéroport international de Fuzouli s’est tenue en présence des présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Turquie, MM. Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan.

Le 8 novembre. La restauration de la forêt de Topkhana a été lancée avec une campagne de plantation d’arbres. Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliiyeva ont planté des arbres.

Le 12 novembre. Fondation de l’Organisation des Etats turciques. En marge du VIIIe Sommet du Conseil de coopération des Etats turcophones, à Istanbul, le conseil a été rebaptisé Organisation des Etats turciques.

Le 12 novembre. Le président Ilham Aliyev s’est vu décerner l’Ordre suprême du Monde turcique. Le chef de l'État azerbaïdjanais a reçu l'Ordre suprême des mains du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, lors du VIIIe sommet du Conseil de coopération des États turcophones à Istanbul.

Le 19 novembre. La résolution sur les vaccins contre le COVID-19, proposée à l’initiative du président azerbaïdjanais, a été adoptée par les États membres de l'ONU. 126 États membres de l'ONU ont rejoint la résolution en tant que co-auteurs.

Le 26 novembre. Le président Ilham Aliyev, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont eu des rencontres trilatérale et bilatérales.

Le 28 novembre. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a participé au 15e sommet de l'Organisation de coopération économique à Achgabat, capitale turkmène. Le président azerbaïdjanais est intervenu lors du sommet.

Le 14-15 décembre. Le président Ilham Aliyev a participé à une réunion du Conseil de l’Atlantique Nord et au sommet du Partenariat oriental à Bruxelles

Le 27 décembre. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a visité le nouveau bâtiment de l’AZERTAC, Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan. Le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Aslan Aslanov, a informé le chef de l’Etat des conditions mises en place dans le nouveau bâtiment.

Le 28 décembre. Les chefs d’Etat des pays de la Communauté des Etats indépendants ont tenu une réunion informelle à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a pris part à la réunion informelle.