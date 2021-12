La Fondation Heydar Aliyev organise une fête pour les résidents des maisons d’enfants à caractère social

Bakou, 30 décembre, AZERTAC

La Fondation Heydar Aliyev, présidée par la première vice-présidente Mehriban Aliyeva, organisait chaque année des fêtes pour les résidents des orphelinats et des internats au Palais Buta à la veille de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel An. Comme l'organisation de la célébration n’est pas conforme aux règles du régime de confinement en raison de la pandémie de coronavirus, cette année, la Fondation félicite d'une manière différente les enfants de cette catégorie.

Des représentants de la Fondation Heydar Aliyev ont visité les orphelinats et internats et livré des paquets-cadeaux aux enfants.

Les cadeaux de la Fondation Heydar Aliyev ont été remis à des orphelinats, des internats et des maisons d’enfants à caractère social situés à Bakou et dans des régions.

Une fête a été organisée avec la participation du Père Noël et des personnages de contes de fées préférés des enfants.