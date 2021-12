Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva visitent le Parc Nizami Gandjavi VIDEO

Bakou, 30 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont visité le 30 décembre le Parc de culture et de détente Nizami Gandjavi, rénové et reconstruit, où ils ont pris connaissance des conditions créées.

Le parc de 11,2 hectares de l’arrondissement de Khataï à Bakou dispose de toutes les conditions pour la détente efficace des habitants et des visiteurs de la capitale.

La reconstruction des parcs et des allées existants et la construction de nouveaux figurent parmi les principaux facteurs ayant un impact positif sur la vision moderne et la situation écologique de Bakou. L'ouverture du parc reconstruit du nom du grand penseur à la fin de l'Année Nizami revêt à la fois une signification symbolique particulière.

Autrefois connu sous le nom de Luna Park, ce site a été négligé pendant de nombreuses années. Ce parc, qui sert d’espace de détente aux habitants des environs, avait besoin d'une reconstruction fondamentale. Cette question a été résolue par un décret du 19 avril 2021 signé par le président Ilham Aliyev.