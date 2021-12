Le Premier ministre azerbaïdjanais s’est entretenu au téléphone avec son homologue russe

Bakou, 30 décembre, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, s’est entretenu au téléphone, le 29 décembre, avec le Premier ministre de la Fédération de Russie, Mikhaïl Michoustine.

Au cours de la conversation téléphonique, les chefs de gouvernement ont discuté des questions d'actualité du développement de la coopération économique et commerciale entre la Russie et l’Azerbaïdjan, la mise en œuvre de projets conjoints dans divers domaines, ainsi que les activités d'intégration réciproque au sein de la Communauté des États indépendants. L’accent a été mis sur la lutte contre le coronavirus et la vaccination de masse de la population, a rapporté dans un communiqué le service de presse du Cabinet des ministres.

Ali Assadov et Mikhaïl Michoustine ont souligné l'importance des activités du groupe de travail trilatéral présidé par les vice-Premiers ministres d'Azerbaïdjan, d'Arménie et de Russie pour rétablir les liens économiques dans le Caucase du Sud et lever le blocus de transport.