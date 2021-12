La 9e session de la Conférence des ministres de l’Environnement dans le monde islamique se tiendra à Djeddah

Bakou, 31 décembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), s’est entretenu avec Dr Abdulrahman Bin Abdulmohsen Al-Fadhli, ministre saoudien de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture, aux fins d’examen des modalités de la tenue de la 9ème session de la Conférence des ministres de l’Environnement dans le monde islamique qui sera accueille par le Royaume d’Arabie Saoudite en 2022, ainsi que de la session actuelle du Prix du Royaume d’Arabie saoudite pour la gestion environnementale dans le monde islamique, en coordination et en consultation avec la Commission nationale saoudienne pour l’éducation, les sciences et la culture.

Au cours de cette entrevue, qui a eu lieu jeudi 30 décembre 2021 au siège du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture à Riyad, il a été procédé à la discussion des préparatifs et des modalités de la tenue de la 9ème session de la Conférence des ministres de l’Environnement dans le monde islamique, qui sera accueille par le Royaume d’Arabie Saoudite en 2022 à Djeddah et se tiendra en partenariat entre l’ICESCO et le Ministère.

On a également abordé lors de cette entrevue les évolutions de la session actuelle du Prix du Royaume d’Arabie saoudite pour la gestion environnementale dans le monde islamique, dont le secrétariat général est assuré par l’ICESCO sous la supervision du Centre national de surveillance de la conformité environnementale représentant le ministère saoudien de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture, et discuté de l’approbation du Comité supérieur du Prix, de la prolongation du délai de candidature au 31 mars 2022, des perspectives de développement du Prix, et des mécanismes susceptibles de renforcer sa présence et son rôle dans l’action environnementale internationale conjointe. (ICESCO)