Ilham Aliyev : Nous avons atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés au cours de l'année

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

L’an 2021 a été une année couronnée de succès pour notre pays. Nous avons atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés au cours de l'année. L'Azerbaïdjan s'est développé avec succès et aujourd'hui un Azerbaïdjan plus fort est connu dans le monde entier, a dit le président Ilham Aliyev dans son message à la Nation pour la Journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an.

Le président a souligné que la position de l’Azerbaïdjan sur la scène internationale s’était consolidée. Il a dit : « Notre réputation internationale s'est renforcée et nous avons œuvré avec succès au sein de plusieurs organisations internationales. Comme vous le savez, en tant que président du Mouvement des non-alignés, nous avons défendu les intérêts de tous les États membres, défendu les normes et les principes du droit international, et ce n'est pas un hasard si tous les États membres du Mouvement des non-alignés nous ont unanimement fait confiance en prolongeant la présidence de l'Azerbaïdjan d’une année. Avec ses 120 membres, la deuxième institution après les Nations Unies, a une nouvelle fois exprimé à l'unanimité son soutien à l'Azerbaïdjan ».

Le chef de l’Etat a indiqué que cette année l’Azerbaïdjan avait terminé sa présidence du Conseil turcique avec succès.

Le président Ilham Aliyev a souligné : « Comme vous le savez, l'Organisation des États turciques a été créée lors du sommet de novembre, et cette organisation nous a toujours soutenus dans la juste cause de l'Azerbaïdjan en tant que Mouvement des non-alignés, a toujours exprimé son soutien pendant le conflit arméno-azerbaïdjanais, et a félicité, au nom de tous les États membres, lors du dernier sommet, l'Azerbaïdjan à l’occasion de la libération de nos terres ».