Le président azerbaïdjanais : Le monde entier a accepté les résultats de la Seconde guerre du Karabagh

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

L'Organisation de la coopération islamique est une organisation internationale qui soutient traditionnellement la position équitable de l'Azerbaïdjan. Cette année aussi, nous avons ressenti ce soutien, et j'apprécie beaucoup le travail de l'Organisation de la coopération islamique pour accepter les résultats de la guerre en période d’après-guerre, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son message à la Nation pour la Journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an.

« En même temps, j'ai effectué des visites fructueuses à l'OTAN et à l'Union européenne en décembre. Lors de ses sommets, l'OTAN a adopté des résolutions soutenant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Ces résolutions ont été adoptées lors de neuf sommets. Cette fois aussi, ce soutien a été exprimé. Le document final adopté à l'issue du sommet du Partenariat oriental soutient une fois de plus l'intégrité territoriale et la souveraineté des pays », a indiqué le chef de l’Etat.

Le président Ilham Aliyev a dit que le monde entier avait accepté les résultats de la Seconde guerre du Karabagh. « Je pense que les développements d'après-guerre ont une fois de plus prouvé au monde entier que nous avions raison. C'est très important. Car pendant la Seconde guerre du Karabagh, des accusations sans fondement ont été portées à notre encontre. Aucune de ces allégations sans fondement n'a été confirmée, et la période d'après-guerre l'a montré une fois de plus. Donc, je pense qu'accepter les réalités de la guerre, les réalités d'après-guerre, peut être considéré comme un événement très important du point de vue politique ».