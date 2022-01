Le président de la République : Nos relations se développant avec les pays voisins sont traditionnellement fondées sur l'amitié et la coopération

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

Nos relations avec les pays voisins se sont développées avec succès. Ces relations sont traditionnellement fondées sur l'amitié et la coopération. La déclaration de Choucha signée avec la Turquie cette année porte officiellement les relations turco-azerbaïdjanaises au niveau de l'alliance, même s'il s'agissait en fait des relations d'alliance, mais elle a déjà été officiellement confirmée et, bien entendu, la signature de cette déclaration à Choucha revêtait une signification particulière, a estimé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message à la Nation pour la Journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an.

Le président de la République a dit : « Nos relations avec la Russie se développent avec succès. Je suis convaincu qu’elles seront officiellement portées à un niveau supérieur au cours de la prochaine période. Les relations d’amitié et de partenariat se sont encore développées avec les autres voisins, l'Iran et la Géorgie. Une plateforme de coopération multilatérale est déjà en train de se constituer dans la région et, bien sûr, c'est dans notre intérêt ».