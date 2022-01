Ilham Aliyev : Le peuple azerbaïdjanais est déjà connu dans le monde comme un peuple victorieux et l'État azerbaïdjanais comme un pays victorieux

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

Nous ne devons jamais oublier la Deuxième guerre du Karabagh. Nous ne devons pas oublier et n'oublierons pas les atrocités commises pendant l'occupation, a estimé le président de la République Ilham Aliyev dans son message à la Nation pour la journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an.

Le chef de l’Etat a dit : « Nous garderons toujours le souvenir de nos martyrs dans nos cœurs. Qu’Allah ait les âmes de tous nos martyrs ! Grâce à leur héroïsme et à l'héroïsme et au professionnalisme des milliers, des dizaines de milliers de soldats et d'officiers azerbaïdjanais, nous avons mis fin à l'occupation, libéré nos terres natales, remporté la victoire historique, et cette victoire restera gravée dans notre histoire pour toujours. Le peuple azerbaïdjanais est déjà connu dans le monde comme un peuple victorieux et l'État azerbaïdjanais comme un pays victorieux ».

Le président Ilham Aliyev a déclaré que cette année, le soutien et le respect traditionnels pour l'Azerbaïdjan avaient augmenté, et la raison principale était la victoire remportée dans la Seconde guerre du Karabagh, notre façon de respecter toutes les règles de la guerre pendant les affrontements et notre comportement avec dignité en période d'après-guerre.