Le président Ilham Aliyev: L'économie azerbaïdjanaise a progressé de 5,3% au cours des 11 premiers mois de l'année

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

Les travaux effectués dans les territoires libérés de l'occupation sont effectués grâce au budget de l'État azerbaïdjanais. Nous n'avons reçu aucune aide, nous n'avons reçu aucun prêt, nous faisons ces travaux nous-mêmes, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message à la Nation pour la Journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an.

"Evidemment, si le développement économique ne va pas vite, il ne sera pas possible de réaliser ces travaux à cette vitesse. Au vu du travail accompli, nous pouvons dire que nous sommes déjà entrés dans la période post-crise. L'économie azerbaïdjanaise a progressé de 5,3% au cours des 11 premiers mois de l'année, tandis que l'économie non pétrolière a augmenté de 6,4%. La production industrielle s’est accrue de 5,5%, l'industrie non pétrolière de 20,7%. Nos réserves de change ont augmenté de 2,2 milliards de dollars. Le solde positif de nos relations commerciales constitue 9,4 milliards de dollars. Notre dette publique extérieure ne représente que 17% de notre produit intérieur brut et elle a diminué cette année, à la fois en chiffres absolus et par rapport au PIB", a dit le chef de l'Etat.