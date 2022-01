Ilham Aliyev: Le développement économique est le résultat de la mise en œuvre d'une stratégie correcte à long terme

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

Le développement économique est le résultat de la mise en œuvre d'une stratégie correcte à long terme. Dans le même temps, les réformes économiques, la transparence et la lutte contre la corruption portent leurs fruits, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message à la Nation pour la Journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an.

Le chef de l'Etat a indiqué que grâce aux seules autorités fiscales, 1,4 milliard de manats avaient été versés au Trésor en plus des prévisions, et avec cette somme, des mesures à caractère social de grande envergure seraient réalisées.

"A partir du 1er janvier, les salaires, pensions de retraite et bourses seront considérablement augmentés. Le montant total de ce paquet social, qui couvre deux millions cent mille personnes, constitue 1,5 milliard de manat. Les autorités fiscales n'ont transféré au trésor que 1,4 milliard de manat en plus des prévisions, qui, en excès, visent à résoudre des problèmes sociaux. J'ai déjà dit qu'au fur et à mesure que des fonds supplémentaires seront collectés, nous allons d'abord affecter ces fonds aux projets sociaux. Les travaux réalisés dans les territoires libérés de l'occupation sont eux aussi à caractère social. Car, la grande majorité de ces travaux visent à assurer très prochainement le retour des anciennes personnes déplacées dans leur terre natale", a estimé le président Ilham Aliyev.