Le président de la République: La pandémie est sous contrôle total en Azerbaïdjan

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

Je pense que de bons résultats ont été obtenus cette année dans la lutte contre le COVID-19, la pandémie est sous contrôle total. L'Azerbaïdjan est l'un des rares pays où la situation sanitaire est acceptable, a précisé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message à la Nation pour la Journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an.

Le chef de l'Etat a dit: "Dans le même temps, la politique vaccinale et la vaccination nous aident dans ce processus. Environ 50 pour cent de la population a déjà reçu les deux doses de vaccin. Quant à la population âgée de plus de 18 ans, ce chiffre atteint 62 pour cent. Au total, plus de 11 millions de doses de vaccin ont été administrées et durant la nouvelle année aussi nous continuerons de lutter contre ce fléau."