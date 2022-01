Ilham Aliyev: En tant que président de la République et Commandant suprême des armées azerbaïdjanaises, je défendrai toujours les intérêts de l'Azerbaïdjan

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

Chers compatriotes, comme je l'ai dit, cette année a été couronnée de succès pour notre pays. Je suis convaincu que l'année 2022 le sera aussi, a estimé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message à la Nation pour la Journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an.

Soulignant que l'unité, la solidarité et la belle ambiance qui régnaient dans le pays nous garantiraient le succès, le président Ilham Aliyev a dit: "En tant que président de la République et Commandant suprême des armées azerbaïdjanaises, je défendrai toujours les intérêts de l'Azerbaïdjan, je ferai de mon mieux pour le développement global de notre pays, augmenterai sa puissance militaire et améliorerai la vie de ses citoyens. Je vous félicite chaleureusement. Joyeuses fêtes !"