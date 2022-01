L’OCI accueillera la 35e session du Comité Islamique du Croissant International

Le Caire, 4 janvier, AZERTAC

Le Secrétariat général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), accueillera en son siège à Djeddah, le mercredi 5 janvier 2022, la réunion de la trente-cinquième session du Comité Islamique du Croissant International.

Placée sous le patronage du Royaume d'Arabie saoudite, pays siège de l'Organisation de la Coopération Islamique, elle discutera des développements ayant trait à la fourniture d'aide humanitaire aux personnes victimes des catastrophes naturelles, aux personnes déplacées, notamment dans les États membres de l'OCI, et à la poursuite de la coopération et de la coordination dans les domaines de l’action humanitaire, ainsi qu’au suivi du programme sur l'immigration irrégulière.

Cette réunion discutera également des rapports sur la gestion du Croissant-Rouge, du Forum islamique sur le droit international et des réunions consultatives entre le Comité et les associations nationales du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge au sein de l'espace OCI.

Il est à noter que, le Comité Islamique du Croissant International, basé à Benghazi - Libye, est l'une des institutions spécialisées de l'Organisation de la Coopération Islamique. Entre autres missions confiées au Comité, il est à retenir l'établissement et le renforcement des relations avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales nationales œuvrant dans les domaines humanitaires dans les Etats membres de l'OCI tout en continuant à fournir une aide humanitaire aux personnes victimes de catastrophes naturelles et autres, et à mettre en œuvre des programmes d'aide humanitaire financés par des organes et des institutions islamiques. (OCI)