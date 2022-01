Le président Ilham Aliyev présente ses vœux de Noël à la communauté chrétienne orthodoxe du pays

Bakou, 5 janvier, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a présenté ses vœux à l’ensemble de la communauté chrétienne orthodoxe du pays à l’occasion de la fête de Noël, jour de la naissance de Jésus-Christ.

Dans le message il est indiqué que des représentants de différentes nations et religions vivent en Azerbaïdjan depuis des milliers d'années dans un climat de respect et de confiance mutuels, dans la paix et la tranquillité. Il est noté que préserver et développer encore davantage la diversité ethnique et culturelle, le patrimoine religieux et spirituel et les valeurs multiculturelles dans notre société, qui a des traditions multiséculaires de tolérance, constitue l'un des principaux objectifs de la politique de l'État.

« Aujourd'hui, notre pays est à juste titre reconnu dans le monde comme un lieu de dialogue interreligieux et interculturel. Situé au carrefour des civilisations, l'Azerbaïdjan est une patrie pour tous, sans distinction de langue, de religion ou d'ethnie. Je tiens à souligner avec plaisir que les représentants des différentes nations et religions vivant dans notre pays, y compris nos compatriotes orthodoxes, participent de près à toutes les sphères de la vie socio-politique et remplissent leur devoir civique, n’épargnent pas leurs efforts en faveur de la prospérité et du progrès de l'Azerbaïdjan, notre maison commune », souligne le président azerbaïdjanais.

Le chef de l’Etat a noté que la fête de Noël est célébrée chaque année dans notre pays en tant que symbole de nouveauté, de paix, de compassion et de miséricorde entre les gens. « Je vous adresse à nouveau mes vœux chaleureux pour cette fête sacrée, ceux de bonheur et d'abondance à vos familles », conclut le président azerbaïdjanais.