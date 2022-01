Chine : une mobilisation déclarée pour les entraînements des forces armées

Pékin, 6 janvier, AZERTAC

Le président chinois Xi Jinping a signé lundi un ordre de mobilisation pour les entraînements des forces armées, le premier ordre de la Commission militaire centrale (CMC) en 2021.

Signé par M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la CMC, cet ordre met l'accent sur le renforcement des entraînements militaires dans des conditions de combat réel et la compétence à gagner.

L'ordre exhorte les forces armées à renforcer les entraînements dans des conditions de combat réel afin de garantir la préparation au combat à tout moment.

Il appelle à déployer des efforts dans les opérations conjointes de combat et d'entraînements, mettant l'accent sur les entraînements sous commandement conjoint, ainsi que ceux sur l'entraînement dans tous les domaines et les services.

Il demande également que des efforts soient faits pour améliorer largement l'utilisation de la technologie dans les entraînements, et orienter ces derniers conformément à la loi.

Tous les officiers et les soldats des forces armées doivent renforcer leur volonté de combattre, améliorer leurs compétences et accomplir résolument les missions et les tâches confiées par le Parti et le peuple dans la nouvelle ère afin de saluer le centenaire du PCC avec des résultats exceptionnels, d'après l'ordre.

Xinhua