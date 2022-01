L’édition 2022 des Grammy reportée

Bakou, 6 janvier, AZERTAC

La cérémonie des Grammy Awards prévue le 31 janvier à Los Angeles a été reportée en raison de la hausse des contaminations au variant Omicron du coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs.

La Recording Academy et la chaîne CBS ont expliqué dans un communiqué commun que ce report avait été décidé « après un examen et une analyse minutieux avec les responsables de la ville et de l'Etat, les experts de la santé et de la sécurité, la communauté des artistes et (leurs) nombreux partenaires ».