Une feuille de route pour la restauration des monuments dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation

Bakou, 7 janvier, AZERTAC

Une feuille de route a été élaborée pour la protection et la restauration des monuments historiques et culturels dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation, a informé Azad Djafarli, chef du service national pour la protection, le développement et la restauration du patrimoine culturel.

« Au cours de la mise en œuvre des projets d'infrastructure, des cartes électroniques ont été présentées aux autorités compétentes pour garantir des mesures préventives visant à protéger les monuments, les sites historiques et archéologiques dans les villes et villages libérés de l’occupation », a souligné Azad Djafarli.