Les Etats-Unis représentent environ 20% de cas du Covid-19 dans le monde

Washington, 10 janvier, AZERTAC

Le nombre total de cas de COVID-19 aux Etats-Unis a dépassé dimanche les 60 millions, selon le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns Hopkins.

Le dernier bilan dans ce pays est de 60.062.077 cas, avec un total cumulé de 837.504 décès, a précisé l'institution.

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché par la pandémie, avec le plus grand nombre de cas et de décès au monde, représentant environ 20% des cas et plus de 15% des décès à l'échelle du monde.

Le nombre de cas de COVID-19 aux Etats-Unis a dépassé les 10 millions le 9 novembre 2020, les 20 millions le 1er janvier 2021, les 30 millions le 24 mars, les 40 millions le 6 septembre et les 50 millions le 13 décembre.

Xinhua