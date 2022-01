Mevlut Cavusoglu: La Turquie aux côtés du Kazakhstan avec tous ses moyens

Ankara, 11 janvier, AZERTAC

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a une nouvelle fois déclaré que la Turquie est "avec tous ses moyens" auprès du Kazakhstan.

Le Chef de la diplomatie turque s'est exprimé, mardi, lors de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Organisation des Etats Turciques (OET), tenue à Ankara.

Cette réunion a été conviée à l'initiative de la Turquie pour discuter des derniers développements majeurs au Kazakhstan, pays "majeur du monde turc" et membre de l'OET.

Cavusoglu a déclaré, lors de son intervention, "suivre avec beaucoup d'inquiétudes" les derniers évènements survenus au Kazakhstan depuis plus d'une semaine, sur fond de manifestations qui se sont transformées en violences.

"En tant qu'Etats turcs, nous sommes aux côtés de nos frères Kazakhs en cette période difficile", a-t-il dit.

Le ministre turc s'est aussi réjoui du retour au calme, alors que l'Etat kazakh a repris le contrôle de la situation.

Par ailleurs, Mevlut Cavusoglu a réitéré le soutien total d'Ankara à Noursoultan.

"Avec tous nos moyens, nous sommes aux côtés du Kazakhstan. Nous sommes prêts à mobiliser tous nos moyens", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter pour conclure: "Le Kazakhstan possède l'expérience et la capacité pour surmonter cette situation. Notre Président d'honneur [de l'OET], Noursoultan Nazarbayev [ancien président du Kazakhstan], et le Président Kassym Jomart Tokaïev ont permis le formation d'une intelligence d'Etat forte, grâce à leur vison. Et le peuple kazakh possède le sang-froid nécessaire pour trouver une solution à travers l'unité."

Anadolu