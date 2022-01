Djeyhoun Baïramov: L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan ont un partenariat stratégique de haut niveau sur les plateformes bilatérales et multilatérales

Bakou, 11 janvier, AZERTAC

Nous soutenons les efforts visant à rétablir le développement politique, social et économique au Kazakhstan grâce à la normalisation rapide de la situation et à la poursuite de réformes globales au profit du peuple kazakh et de toute la région, a déclaré le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov lors d'une réunion spéciale du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation des États turciques.

Le ministre a souligné que l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan avaient un partenariat stratégique de haut niveau sur les plateformes bilatérales et multilatérales, y compris au sein de l'Organisation des États turciques et des institutions concernées.

Djeyhoun Baïramov a indiqué que l'Azerbaïdjan était déterminé à approfondir davantage ces relations, ce qui contribuerait de manière significative non seulement au bénéfice de nos États et de nos peuples, mais également à la sécurité, la stabilité et la coopération dans la région et au-delà.