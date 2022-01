Une délégation menée par le procureur général azerbaïdjanais est en visite en Russie

Bakou, 12 janvier, AZERTAC

Une délégation conduite par le procureur général de la République d'Azerbaïdjan, Kamran Aliyev, s'est rendue à Moscou à l'invitation du procureur général de la Fédération de Russie, Igor Krasnov, pour participer aux cérémonies consacrées au 300e anniversaire du Bureau du procureur de ce pays.

En marge de la visite, la délégation azerbaïdjanaise aura des rencontres bilatérales et multilatérales pour développer des relations d'affaires et amicales avec des organes compétents d'un certain nombre de pays, ainsi qu'avec des organisations internationales.