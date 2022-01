Le président azerbaïdjanais : Notre industrie non pétrolière a augmenté de près de 20 pour cent

Bakou, 12 janvier, AZERTAC

On m'a récemment présenté les résultats de l'année et ils sont comme prévu. La croissance économique est supérieure à 5%. C'est un très bon indicateur, surtout pour un pays qui est sorti de guerre. La chose la plus gratifiante est que notre économie non pétrolière a augmenté de 7,2 pour cent. Cela montre que tous nos projets de développement du secteur non pétrolier se reflètent dans la vie, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son interview accordée aux chaînes de télévision locales mercredi 12 janvier.

« Quant à la production industrielle, notre production industrielle totale a augmenté de plus de 5 pour cent, et notre industrie non pétrolière a progressé d'environ 20 pour cent. Je pense que c'est peut-être le chiffre le plus élevé à l’échelle mondiale. Car si l'on met de côté le facteur du pétrole, la croissance économique et industrielle réelle se reflète notamment dans ce chiffre », a dit le président de la République.