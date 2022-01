Le président Ilham Aliyev : Les dirigeants arméniens et la société dans son ensemble ne se sont pas encore remis de leur défaite dans la guerre

Bakou, 12 janvier, AZERTAC

Les tendances revanchistes en Arménie sont affichées non seulement par les anciens responsables gouvernementaux, mais aussi par les actuels. Car, tout d'abord, comme je l'ai dit, nous avons vu des provocations militaires dans la période d'après-guerre, et il y a eu plusieurs tentatives de ce genre, en novembre, avant cela, hier et il est possible que de telles tentatives soient faites à l'avenir aussi, a souligné le président Ilham Aliyev en répondant à une question sur les tendances revanchistes en Arménie dans son interview aux chaînes de télévision locales.

Soulignant que les dirigeants arméniens et la société dans son ensemble ne s'étaient pas encore remis de la défaite de la guerre, le chef de l'État a dit : « Ils ont été si durement touchés psychologiquement que tous leurs fondements idéologiques ont été ébranlés. En d'autres termes, tous les mythes qu'ils ont inventés et auxquels ils croyaient ont été réduits à néant. Nous l'avons montré en 44 jours. Par conséquent, de telles tendances existent dans la société arménienne et tout pouvoir doit tenir compte de l'opinion publique. Par conséquent, de telles tendances se poursuivront ».