Le président de la République : Nos exportations non pétrolières ont progressé de plus de 40 pour cent

Bakou, 12 janvier, AZERTAC

Nous réalisons des projets concernant nos exportations. Nos exportations non pétrolières ont progressé de plus de 40 pour cent. Cela nous permet d'apporter des devises dans notre pays non seulement grâce au pétrole et au gaz, mais aussi grâce à d'autres produits, a souligné le président de la République Ilham Aliyev dans son interview accordée aux chaînes de télévisions du pays le 12 janvier.

« Nous devons tenir compte du fait que la population du pays augmente, donc la demande s’accroît, la consommation intérieure augmente. Dans ce cas, l'augmentation des exportations non pétrolières peut être considérée comme une grande réussite. Tous ces chiffres ne sont pas seulement ceux de l'année dernière. Ces chiffres sont basés sur notre stratégie économique à long terme. L'année dernière, cette stratégie a eu de très bons résultats », a souligné le chef de l’Etat.