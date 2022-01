Le président Ilham Aliyev : Naftalan est maintenant devenu un centre touristique international

Bakou, 13 janvier, AZERTAC

Un tunnel de plus de 11 kilomètres de long est en cours de construction de Göygöl à Kelbédjer. Car, il est presque difficile d'utiliser cette route en hiver. Un deuxième tunnel de 4 kilomètres est en cours de construction entre Kelbédjer et Latchine. Cela nous permettra de venir facilement à Kelbédjer depuis la direction de Göygöl-Gandja, et nous pourrons résoudre tous les problèmes tant du point de vue stratégique que du point de vue du retour des citoyens là-bas, a déclaré le président de la République Ilham Aliyev dans son interview aux chaînes de télévision locales.

« L'autoroute Berdé-Aghdam est en construction. Nous relions Naftalan avec Talych et Sougovouchan. Ce sera très important tant du point de vue stratégique que du point de vue touristique. Car, Naftalan est maintenant devenu un centre touristique international et la distance vers le lac Sougovouchan est très courte. Nous avons l'intention de transformer à la fois cet espace et le territoire d’Aghdéré en un centre touristique, et assurer le retour des personnes dans ces territoires », a dit le chef de l’Etat.