Bakou, 13 janvier, AZERTAC

Plus de 15 millions de personnes ont contracté le nouveau coronavirus la semaine dernière dans le monde, ce qui constitue un nouveau record depuis le début de la pandémie, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le nombre de nouveaux cas dans le monde a augmenté de 55% la semaine dernière, a ajouté l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, relevant que les nouveaux décès ont progressé de plus de 3%.

« Au niveau mondial, le nombre de nouvelles infections a nettement augmenté au cours de la semaine écoulée (3-9 janvier 2022) dans les six régions de l’OMS. Au total, au cours des sept derniers jours, l’OMS a reçu des rapports faisant état de 15.154.666 cas de Covid-19 et de 43.461 décès », selon des données publiées mardi soir à Genève par l’organisation.

La pandémie a ainsi progressé dans toutes les régions, sauf en Afrique, qui a enregistré une baisse de 11%. L’augmentation sur une semaine a même atteint plus de 400% dans une partie de l’Asie et 122% dans le Pacifique occidental. Suivent la Méditerranée orientale (86%), les Amériques (78%) et de la région européenne (31%).

Selon le dernier bulletin épidémiologique, la situation est surtout préoccupante dans la Région de l’Asie du Sud-Est, qui a signalé près de 700.000 nouveaux cas. Il s’agit d’une augmentation de 418 %, « une incidence qui n’avait pas été observée depuis la mi-août 2021 ».

Dans cette région asiatique, sept pays (78%) ont signalé des augmentations importantes, de plus de 50%. Les plus fortes hausses ont été recensées en Inde, au Timor-Leste (six nouveaux cas contre 17, soit une augmentation de 183%) et au Bangladesh.).

En Asie du Sud-Est, c’est désormais l’Inde qui se retrouve au sommet, avec les plus grands nombres de nouveaux cas, avec 638.872 nouveaux cas, soit pratiquement 46,3 nouveaux cas pour 100.000 ; soit une hausse de près de 525 %. Suivent la Thaïlande (40.000 nouveaux cas ; soit une augmentation de 100 %) et le Bangladesh (7.234 nouveaux cas ; soit une augmentation de 125%).

Plus globalement, la plus forte augmentation du nombre de cas entre le 3 et le 9 janvier a été enregistrée aux États-Unis (4.610.359 cas, soit une hausse de 73% par rapport à la semaine précédente). Suivent la France (1.597.203 cas, soit une hausse de 46%), le Royaume-Uni (1.217.258 cas, soit une hausse de 10%), l’Italie (1.014.358 cas, soit une hausse de 57 %) et l’Inde (638.872 cas, soit une hausse de 524%). (ONU)