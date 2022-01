De grandes entreprises du monde s’intéressent au potentiel d'énergie renouvelable de l'Azerbaïdjan

Bakou, 13 janvier, AZERTAC

La mise en place de la centrale éolienne Khyzy-Abchéron est un projet très important et significatif à bien des égards. C'est aussi un signal pour les autres investisseurs potentiels de prendre certaines mesures sans perdre de temps, a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de la cérémonie de pose de la première pierre de la centrale éolienne Khyzy-Abchéron, d’une puissance de 240 MW.

Soulignant que de grandes entreprises du monde s’intéressaient au potentiel d'énergie renouvelable de l'Azerbaïdjan, le chef de l'Etat a ajouté : « Actuellement, le ministère azerbaïdjanais de l'Energie négocie avec plusieurs grandes entreprises dans le monde, et je répète qu'il s'agit d'une combinaison de différents facteurs. D’une part, il y a dans le monde des opinions positives sur la stabilité, la paix et le développement qui règnent en Azerbaïdjan, d’autre part nous possédons un fort potentiel industriel, l'indépendance économique, la sécurité énergétique et un personnel bien formé. Autrement dit, ce sont les principaux facteurs. Ces facteurs sont d'une grande importance pour tout investisseur. »