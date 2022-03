La compagnie aérienne Turkish Airlines annule ses 407 vols en raison de la neige

Istanbul, 12 mars, AZERTAC

Turkish Airlines (THY) annule 407 vols au départ et à l'arrivée des aéroports Istanbul et Sabiha Gökcen en raison des mauvaises conditions météorologiques, selon l’agence de presse Anadolu.

La THY a ainsi annulé 357 vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport Istanbul et 50 vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport Sabiha Gökcen.

Istanbul, la mégapole turque de plus de 20 millions d'habitants, est frappé depuis hier soir par de fortes chutes de neige et des vents violents.

D'après les prévisions météorologiques, une accalmie est attendue à partir du lundi 14 mars.