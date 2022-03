Antonio Guterres remercie le président turc pour ses initiatives en faveur de la paix

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ont tenu, dimanche, un entretien téléphonique au cours duquel ils ont passé en revue les développements sur la scène régionale et internationale, notamment concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

"La Turquie déploie de grands efforts pour aboutir à un cessez-le-feu dans le conflit russo-ukrainien et pour rétablir la paix. Elle travaille également sans relâche sur les questions de l'aide humanitaire et des évacuations", a déclaré Erdogan à Guterres, selon un communiqué de la Direction des communications de la présidence turque.

Le Secrétaire général de l'ONU a remercié Erdogan pour son initiative de médiation entre la Russie et l'Ukraine, pour son engagement diplomatique et pour sa volonté de contribuer à la paix.

Depuis que la Russie a lancé son offensive militaire contre l'Ukraine, le 24 février, plus de 2,5 millions de personnes ont fui vers d'autres pays, et quelque 2 millions d'autres ont été déplacées à l'intérieur du pays.

Alors que l'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays ont imposé des sanctions à Moscou, de nombreuses entreprises et marques internationales ont également suspendu leurs activités en Russie.(Anadolu)