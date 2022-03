Le 14 mars - Journée internationale d'action pour les rivières

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Le 14 mars, c’est la Journée internationale d’action pour les rivières. Cette journée tire son origine d'une initiative brésilienne contre les grands barrages et les dégâts qu'ils occasionnent. Elle entend lutter contre les barrages et pour les rivières, pour l’eau et pour la vie.

L'idée de la journée a été adoptée lors du premier sommet international des personnes affectées par les barrages (International Meeting of People Affected by Dams). Les représentants de 20 pays ont décidé que la Journée international d’action aurait lieu le 14 mars, date de la journée d’action contre les grands barrages au Brésil.

Tous les ans, des milliers d'individus de par le monde élèvent la voix pour honorer les rivières du monde et les personnes qui luttent pour leur protection. La Journée international d'action pour les rivières est un jour où nous célébrons des victoires comme le démantèlement des barrages et la restauration de rivières.