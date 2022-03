Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu lundi 14 mars un coup de fil du président du Conseil européen, Charles Michel.

Au cours de l’entretien téléphonique, les discussions ont porté sur la période post-conflit dans le Caucase du Sud, les contacts et le processus de normalisation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi que de l'ouverture des communications et de la délimitation des frontières.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements au président Charles Michel pour ses efforts visant à normaliser les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Le président Charles Michel a noté que l'Union européenne continuerait à soutenir la stabilité, la paix et la prospérité dans le Caucase du Sud.

Les parties ont également discuté de l'évolution des événements récents en Ukraine et de leurs impacts possibles sur la sécurité régionale dans le Caucase du Sud.