Guerre en Ukraine : l’ONU alloue 40 millions de dollars pour accroître l’aide humanitaire

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Alors que la situation en Ukraine ne cesse de s’aggraver au dix-neuvième jour de l’invasion russe, le Secrétaire général de l’ONU a annoncé lundi un accroissement de l’assistance humanitaire pour venir en aide aux Ukrainiens dans le besoin.

Lors d’un point de presse au siège des Nations Unies à New York, António Guterres a également prévenu des lourdes conséquences de la guerre en Ukraine sur le système alimentaire mondial.

Selon le Secrétaire général de l’ONU, « à chaque heure qui passe, deux choses deviennent de plus en plus claires : Tout d'abord – la situation ne cesse de s'aggraver. Et deuxièmement, quelle que soit l'issue, cette guerre n'aura pas de gagnants, mais que des perdants ».

Alors que des millions de personnes en Ukraine sont confrontées à la faim et à la diminution de l'approvisionnement en eau et en médicaments, António Guterres a annoncé ce lundi que les Nations Unies allaient allouer 40 millions de dollars supplémentaires du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) pour accroître l'aide humanitaire.

Ce financement aidera à acheminer de la nourriture, de l’eau, des médicaments, ainsi qu'à fournir une aide en espèces à ceux qui en ont besoin.(ONU)