Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le ministre émirati de l'Énergie et des Infrastructures VIDEO

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu une délégation conduite par le ministre de l'Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis, Suhail Al Mazroui.

Ayant salué la délégation, le président Ilham Aliyev a déclaré :

- Cher Monsieur le Ministre et les membres de la délégation, bienvenue à nouveau. Nous sommes enchantés de vous voir. Merci d'avoir assisté à cette importante cérémonie. J'espère que l'année prochaine nous organiserons une autre cérémonie pour marquer le lancement de la centrale. Il s'agit d'un événement vraiment majeur et important car c’est la première centrale solaire de cette envergure à construire en Azerbaïdjan. Cette station sera construite par l'une des entreprises leaders dans ce domaine et, comme je l'ai mentionné dans mon discours, par une entreprise d'un pays ami. C'est très important. Je pense que ce n'est que le début de notre coopération. Je suis convaincu que, comme dans d'autres domaines, nous trouverons et explorerons de nombreuses opportunités dans le domaine des énergies renouvelables. Bien sûr, nous avons obtenu de bons résultats dans le commerce, les contacts politiques, et la relation entre les dirigeants des deux pays est très amicale. Je suis convaincu que nous réussirons également dans le domaine des énergies renouvelables. Compte tenu de la situation actuelle du marché mondial de l'énergie, je pense que nous pouvons avoir une vision plus large. Bien sûr, nous avons une excellente coopération au format OPEP+. J'ai l'intention d'examiner de plus près le potentiel, les investissements potentiels et les activités conjointes dans le domaine concerné pour atteindre au maximum nos objectifs.

Bienvenue une fois encore et je vous souhaite un agréable séjour à Bakou.

Le ministre Suhail Al Mazroui a dit :

- Merci beaucoup, Votre Excellence. Je suis très heureux d'être à nouveau à Bakou. Votre Excellence, chaque fois que je viens ici, je trouve la ville de Bakou encore plus développée. Sous votre direction clairvoyante, l'Azerbaïdjan est devenu très attractif pour les touristes et les investissements étrangers directs. Votre Excellence, les Émirats arabes unis et Masdar, nous tenons à vous assurer que nous nous engageons à soutenir votre stratégie d'énergie renouvelable. Nous sommes également intéressés par la participation à d'autres projets – par exemple, la question du gaz, comme j'en ai discuté avec mon homologue azerbaïdjanais. Si nous regardons la situation actuelle, plus de gaz peut être transporté de l'Azerbaïdjan vers l'Europe pour diversifier les sources. Ainsi que de l'hydrogène. En utilisant le gazoduc, l'hydrogène pourrait constituer une forme d'énergie verte que l'Azerbaïdjan pourra exporter à l'avenir.