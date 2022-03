Coronavirus dans le monde : le nombre de cas positifs dépasse les 460 millions

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le nombre de contaminations au coronavirus a dépassé les 460 millions dans le monde entier. En outre, 6 068 000 personnes ont perdu leur vie en raison de cette maladie, selon le worldometer.

Les Etats-Unis sont leader pour le nombre de cas positifs et de décès dus au Covid-19. Plus de 81 216 000 personnes ont été infectées par le coronavirus et 991 038 autres en sont décédées dans le pays.

L’Inde se positionne deuxième pour le nombre de contaminations avec 42 996 000 cas et 516 000 décès.

Le Brésil occupe la troisième place pour le nombre de personnes infectées par le Covid-19. 29 382 000 cas positifs et 655 000 décès ont été enregistrés dans le pays jusqu’à présent.