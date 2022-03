Le président Ilham Aliyev : La pose de la première pierre de la Centrale solaire de Garadagh est un événement crucial

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Aujourd'hui, c’est un jour très important dans le secteur de l'énergie de notre pays. La première pierre de la Centrale solaire de Garadagh est posée aujourd'hui. Je vous félicite sincèrement ainsi que tout le peuple azerbaïdjanais à cette occasion. C'est en effet un événement très important que cette centrale d’une puissance de 230 MW satisfait la demande croissante en électricité de notre pays, tout en élargissant nos opportunités d'exportation, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution prononcée à la cérémonie de pose de la première pierre de la Centrale solaire de Garadagh qui sera construite en Azerbaïdjan par la société émiratie Masdar.

« Je suis très heureux que ce grand projet soit mis en œuvre par la société Masdar, une entreprise de renommée mondiale possédant une vaste expérience dans ce domaine. Comme je l'ai mentionné, Masdar possède une vaste expérience en la matière et opère avec succès dans de nombreux pays depuis de nombreuses années. Bien sûr, l'investissement de cette société en Azerbaïdjan est très louable. Cela montre une fois de plus que l'Azerbaïdjan est un pays très attractif, un pays ouvert pour les investissements étrangers. En Azerbaïdjan, il existe un très bon climat d'investissement et, en même temps, le pays remplit toutes ses obligations vis-à-vis des partenaires étrangers », a souligné le président de la République.