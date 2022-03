Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et le président du Turkménistan Gourbangouly Berdymoukhamedov ont eu un entretien téléphonique le 15 mars.

Au cours de l’entretien téléphonique, le président Ilham Aliyev et le président Gurbangouly Berdymoukhamedov se sont déclarés satisfaits du niveau élevé des relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan ces dernières années. Les présidents se sont également dits convaincus que ces relations continueraient à se développer dans tous les domaines. Les chefs d'Etat se sont remerciés de leurs efforts communs pour le développement réussi de la coopération dans tous les domaines.

Au cours de la conversation, les parties ont échangé des vues sur la coopération dans les domaines des transports, de l'énergie, humanitaire et autres sur la base des relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan.

Ensuite, le chef de l'Etat a félicité Serdar Berdymoukhamedov, qui a rejoint aussi la conversation téléphonique, pour son élection à la présidence du Turkménistan et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions futures. Le président s'est dit convaincu que les relations entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan continueraient à se développer.

Le président nouvellement élu du Turkménistan, Serdar Berdymoukhamedov, a exprimé ses remerciements au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour ses félicitations.