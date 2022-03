Reza Deghati : Je veux créer une école de photo à Choucha

Bakou, 16 mars, AZERTAC

« J’ai travaillé dans plus d’une centaine de pays, mais je n’ai jamais vu un endroit aussi beau que Choucha », a déclaré le célèbre photographe Reza Deghati lors de la présentation du projet des « Propos sur Choucha ».

« La ville de Choucha est différente, unique et chère. Il faut la faire connaître au monde entier à travers les photos. Je veux créer une école de photographie à Choucha. On peut organiser un festival de photos. Je prévois également de créer une galerie de photos à Choucha. Quand je me suis rendu à Choucha 30 ans avant, la ville était assiégée. C’est avec grande difficulté que j’y suis entré. Une balle de sniper a touché mon chapeau. Ce chapeau, je le garde en souvenir. Je veux absolument créer une école de photographie dans la ville de Choucha », a ajouté Reza Deghati.