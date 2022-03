La présidente du Milli Medjlis rencontre les représentants des médias couvrant les activités du parlement

Bakou, 16 mars, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis Sahibé Gafarova a rencontré ce mardi, à l’issue de la séance parlementaire, les représentants des médias couvrant les activités du parlement.

Sahibé Gafarova a présenté ses vœux aux journalistes pour la fête de Novrouz et leur a souhaité plein succès dans leurs fonctions professionnelles.

Partageant ses idées sur les relations entre le parlement et les médias, Sahibé Gafarova a abordé les succès remportés par le pays ces dernières années sous la direction du Président Ilham Aliyev, la victoire dans la Guerre patriotique et l'attention de la direction du pays sur les médias.

Prenant la parole lors de la rencontre, les journalistes accrédités auprès du parlement ont félicité la présidente du Milli Medjlis pour la fête de Novrouz et ont exprimé leur gratitude pour les conditions crées pour leur travail pendant la pandémie. En parlant de l'évaluation élevée de l'activité de l'organe législatif suprême du pays et de son rôle dans la vie sociale et politique de l'Azerbaïdjan, les journalistes ont aussi partagé leurs réflexions sur la couverture des activités du parlement et ont souhaité des succès à la présidente et aux députés du Milli Medjlis.