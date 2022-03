Le président Ilham Aliyev : Devenir champion d’Europe dans un sport est une grande réussite

Bakou, 17 mars, AZERTAC

« Lors des récents Championnats d'Europe en Bulgarie, nos jeunes lutteurs ont représenté dignement notre pays et ont remporté un grand succès, remportant au total 16 médailles, dont sept en or. C'est une réussite formidable. En particulier, nous devons tenir compte du fait que notre équipe a terminé première au classement par équipe », a déclaré le président Ilham Aliyev lors de la rencontre avec les membres de l'équipe d’Azerbaïdjan ayant participé aux Championnats d’Europe U23 de lutte qui s’étaient déroulés en Bulgarie.

« Tout d'abord, je tiens à féliciter les athlètes et leurs entraîneurs, la Fédération azerbaïdjanaise de lutte à cette occasion. Cela montre une fois de plus que le sport se développe avec succès dans notre pays, que l'Azerbaïdjan est un pays de sport et que nos athlètes démontrent leur force et leur puissance dans les compétitions internationales tant chez les séniors que chez les juniors », a déclaré le chef de l'Etat.

« Je sais que devenir champion d’Europe dans un climat de concurrence en hausse dans toutes les disciplines sportives, la lutte y comprise, est une grande réussite. Notre hymne national y a retenti sept fois. Bien sûr, les athlètes, les professionnels du sport et tous les citoyens azerbaïdjanais ont accueilli cette victoire avec une grande fierté », a souligné le président azerbaïdjanais.