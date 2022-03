La Fondation Heydar Aliyev fait un don de livres à des orphelinats et des internats

Bakou, 18 mars, AZERTAC

La Fondation Heydar Aliyev a fait un don de livres à un certain nombre d'orphelinats, d'internats et des maisons d’enfants à caractère social situés à Bakou.

La campagne a été soutenue par le Centre du livre de Bakou et BP Azerbaïdjan.

Dans le même temps, des volontaires de la Fondation Heydar Aliyev ont rendu visite aux orphelinats, internats et maisons d’enfants à caractère social situés à Bakou, Gandja, Lenkéran et Chéki, et ont distribué plus de 2 000 livres pour enfants publiés en azerbaïdjanais, turc, russe et anglais.