Ilham Aliyev : Nous sommes parmi les pays leaders aussi dans le domaine du sport et nous devons maintenir ce leadership

Bakou, 18 mars, AZERTAC

Nos athlètes font connaître l'Azerbaïdjan dans le monde depuis de nombreuses années. J'ai répété à maintes reprises lors des rencontres avec la communauté sportive que le sport fait partie de notre politique publique et qu'il reflète la puissance de chaque pays. Si nous regardons les classements des pays dans les compétitions internationales et les Jeux Olympiques, nous pouvons voir que ce sont généralement les représentants des pays développés qui obtiennent de grands succès, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la rencontre avec les membres de l'équipe d’Azerbaïdjan ayant participé aux Championnats d’Europe U23 de lutte tenus en Bulgarie.

« Nous sommes parmi les pays leaders non seulement dans les domaines économiques et autres, mais aussi dans le domaine du sport, et nous devons maintenir ce leadership. Ce n'est pas un hasard si les organisations sportives internationales ont un grand respect pour l'Azerbaïdjan. Sinon, l’Azerbaïdjan n’aurait pas accueilli deux compétitions à l’échelle mondiale, dont les Jeux européens et les Jeux de la solidarité islamique », a estimé le chef de l’Etat, ajoutant que l'organisation de deux événements majeurs dans un pays, dans une ville au cours de deux ans est un signe de l'attitude de la communauté sportive internationale et des fédérations à l’égard de l’Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a fait savoir que grâce aux opportunités ainsi qu'à l’hospitalité, aux infrastructures sportives disponibles en Azerbaïdjan, le pays peut accueillir toutes sortes de compétitions sportives.

« En d'autres termes, nous avons créé toutes ces conditions pour que les athlètes gardent toujours la gloire de notre État au niveau élevé et que le sport revête un caractère massif. L'une des tâches que j'ai confiées au ministre de la Jeunesse et des Sports, c’est de promouvoir le sport et d’utiliser les infrastructures existantes dans toutes les régions », a souligné le président de la République.