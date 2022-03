Le 30e anniversaire de l’établissement du partenariat ONU-Azerbaïdjan célébré à Choucha

Choucha, 18 mars, AZERTAC

Le 30e anniversaire de l’établissement des relations entre l'Azerbaïdjan et l'ONU, le partenariat ONU-Azerbaïdjan est célébré à Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture. L'Azerbaïdjan a rejoint les Nations Unies en mars 1992, et deux mois plus tard, Choucha a été occupée par l'Arménie. Pendant cette période, la ville occupée de Choucha a été détruite et pillée, a déclaré Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République et chef du département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle azerbaïdjanaise.

L'assistant du président a indiqué : « À la suite de la victoire remportée par l'Azerbaïdjan dans la Guerre patriotique, Choucha, comme les autres villes et territoires, a été libérée de l’occupation arménienne. Aujourd'hui, Choucha est la capitale azerbaïdjanaise de la culture et sert de centre diplomatique où sont discutées les relations entre l'ONU et l'Azerbaïdjan dans la période à venir. Ce fait a une grande signification politique, diplomatique, mais aussi symbolique. »

Il convient de noter qu’aujourd’hui, Choucha accueille une réunion consacrée au 30e anniversaire de l’établissement du partenariat ONU-Azerbaïdjan.