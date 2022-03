Filippo Grandi : La guerre en Ukraine ne doit pas faire oublier la crise en Afghanistan

Bakou, 18 mars, AZERTAC

La guerre en Ukraine ne doit pas faire oublier la crise humanitaire en Afghanistan, où l’attention et les ressources sont nécessaires, a indiqué jeudi dernier le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, à l’issue d’une visite de quatre jours dans ce pays d’Asie centrale, selon le site officiel de l’ONU.

Pour le chef du HCR, le monde doit apporter un soutien durable au peuple afghan. Il exhorte donc la communauté internationale à apporter une aide « robuste pour répondre aux besoins humanitaires de l’Afghanistan et à ceux des réfugiés afghans à l’étranger ».

Dans tout le pays, 24 millions de personnes dans tout l’Afghanistan ont besoin d’une aide humanitaire cette année. Sur le terrain, la situation inquiète les organismes humanitaires.

« Nous parlons avec des personnes qui ne savent pas ce qu’elles vont manger pour leur prochain repas ; des femmes cheffes de famille qui ont peur pour la santé et le bien-être de leurs enfants ; des mères et des pères qui cherchent désespérément à subvenir aux besoins de leur famille. Les besoins ici sont énormes », a affirmé M. Grandi après une visite qui comprenait l’ouverture d’un centre de santé construit par le HCR à Kandahar et d’une école de filles construite à Jalalabad.