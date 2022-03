Les écoliers azerbaïdjanais sont en visite dans la ville turque de Çanakkale

Bakou, 18 mars, AZERTAC

La délégation composée d’écoliers des établissements d’enseignement générale de l’Azerbaïdjan et d’enseignants qui les accompagnent s’est rendue en visite dans la ville de Çanakkale.

L'objectif principal de cette visite, qui va durer jusqu'au 22 mars, est d'intensifier la communication entre les écoliers des deux pays, ainsi que de célébrer conjointement les événements marquants de l'histoire des deux pays.

En marge de la visite, la délégation assistera du 16 au 18 mars à plusieurs programmes officiels à Çanakkale et visitera la cité antique de Troie, la forteresse « Çimenlik » et les allées des martyrs dans cette ville. La délégation se rendra ensuite à Istanbul et, du 19 au 22 mars, les écoliers visiteront la Mosquée Aya Sofia, la tour de Çamlica et d'autres monuments historiques.